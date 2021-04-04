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Эффект "Спутник Лайт" и интерес к вакцинации в России.
Эффект "Спутник Лайт" и интерес к вакцинации в России.
Эффект "Спутник Лайт" и интерес к вакцинации в России.
Эффект "Спутник Лайт" и интерес к вакцинации в России.
Эффект "Спутник Лайт" и интерес к вакцинации в России.
Пандемия COVID-19

Эффект "Спутник Лайт" и интерес к вакцинации в России. Главное о коронавирусе за 4 апреля

© Сергей Савостьянов/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 580 894 случая заражения, из них новых — 8 817. За сутки умерли 357 человек, за весь период — 100 374.
  • Голикова сообщила о резком росте числа желающих вакцинироваться от COVID-19 россиян.
  • Использование препарата "Спутник Лайт" для вакцинации вдвое снижает риск заражения коронавирусной инфекцией.
  • Студентам еще из шести стран (Венесуэлы, Германии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана и Шри-Ланки) разрешили вернуться в Россию для обучения.
  • Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье увеличился до 1,04 — максимума с 17 января.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 034 567 случаев заражения, из них новых — 1 901 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 130,6 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Власти Великобритании уже в апреле начнут пилотные испытания системы паспортов иммунитета к коронавирусу, но широкое использование "иммунных паспортов" на территории королевства ожидается лишь к осени.
  • Полиция Литвы готовит протест из-за отказа власти в приоритете вакцинации от COVID-19.
  • Первая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" доставлена в Ливию.
  • В Германии вакцинированным пообещали привилегии при путешествиях и посещении магазинов.
  • Манифестации протеста против введенных властями ограничительных мер прошли в субботу уже седьмой день подряд в Бухаресте и других городах Румынии.
Теги
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