Эффект "Спутник Лайт" и интерес к вакцинации в России. Главное о коронавирусе за 4 апреля

Россия
- Всего зафиксировано 4 580 894 случая заражения, из них новых — 8 817. За сутки умерли 357 человек, за весь период — 100 374.
- Голикова сообщила о резком росте числа желающих вакцинироваться от COVID-19 россиян.
- Использование препарата "Спутник Лайт" для вакцинации вдвое снижает риск заражения коронавирусной инфекцией.
- Студентам еще из шести стран (Венесуэлы, Германии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана и Шри-Ланки) разрешили вернуться в Россию для обучения.
- Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье увеличился до 1,04 — максимума с 17 января.
Москва
- Всего зафиксировано 1 034 567 случаев заражения, из них новых — 1 901 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 130,6 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Власти Великобритании уже в апреле начнут пилотные испытания системы паспортов иммунитета к коронавирусу, но широкое использование "иммунных паспортов" на территории королевства ожидается лишь к осени.
- Полиция Литвы готовит протест из-за отказа власти в приоритете вакцинации от COVID-19.
- Первая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" доставлена в Ливию.
- В Германии вакцинированным пообещали привилегии при путешествиях и посещении магазинов.
- Манифестации протеста против введенных властями ограничительных мер прошли в субботу уже седьмой день подряд в Бухаресте и других городах Румынии.