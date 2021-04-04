СМИ: турецкий хакер предпринял попытку кибератаки на сервер аэропорта в Ларнаке

НИКОСИЯ, 4 апреля. /ТАСС/. Хакер из Турции предпринял безуспешную попытку совершить кибератаку на сервер международного аэропорта в кипрском городе Ларнака. Об этом сообщило в воскресенье Кипрское информационное агентство со ссылкой на источник.

По утверждению последнего, кибератака была предпринята утром в субботу, однако кипрские власти вовремя определили, что ее источником являлся хакер, который в последнюю неделю марта безуспешно пытался нанести ущерб работе сайта Министерства обороны Республики Кипр. Поэтому сервер аэропорта успели отключить от других систем воздушной гавани, которые в результате не пострадали.

В отношении данного инцидента начато расследование. О действиях киберпреступника были проинформированы кипрское Управление цифровой безопасности и комиссар по защите личных данных Ирен Лоизиду-Николаиду.