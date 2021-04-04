В трех префектурах Японии усилили меры против распространения коронавируса

ТОКИО, 4 апреля. /ТАСС/. Усиленные меры против распространения коронавируса начали действовать с 00:00 5 апреля (18:00 4 апреля мск) в префектуре Мияги на северо-западе Японии, а также в префектурах Хёго и Осака на западе страны, они останутся в силе до 5 мая. Решение об их введении было 1 апреля принято японским правительством.

В рамках усиленных мер местные власти смогут ограничить время работы заведений общепита до 20:00 (14:00 мск) и запретить их посещение людям с температурой и без защитных масок. Кроме того, будут расширены масштабы проводимых в регионе тестов на коронавирус, а также подготовлено максимальное число карантинных учреждений и больничных коек для заразившихся.

В целом эти меры схожи с действовавшим ранее в Японии режимом чрезвычайной ситуации (ЧС), однако они отличаются более мягкими условиями. Так, во время ЧС японские власти получают полномочия не только ограничивать время работы, но и прекращать деятельность общепита. Кроме того, режим затрагивает всю территорию префектуры, в то время как усиленные меры могут вводиться локально, охватывая, к примеру, только густонаселенные города.

Между тем начало действия мер в Осаке поставило под вопрос проведение запланированного в этом регионе на 13-14 апреля этапа эстафеты олимпийского огня. Хотя руководство префектуры уже выступило за отмену мероприятия, соответствующее обсуждение с участием оргкомитета "Токио-2020" все еще продолжается.

По последним данным, общее число случаев инфицирования в Японии к настоящему времени превысило 484 тыс., более 9,2 тыс. человек умерли.