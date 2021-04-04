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Пандемия COVID-19

ЕС намерен предоставить Ливии 50 тыс. доз вакцины от коронавируса

Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что "ЕС поддержит восстановление Ливии, если ливийскую территорию покинут наемники и иностранные военные"

ТАСС, 4 апреля. Европейские страны намерены в кратчайшие сроки предоставить Ливии 50 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом заявил в воскресенье глава Евросовета Шарль Мишель, находящийся с визитом в Триполи.

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Европейский союз "будет работать над тем, чтобы в срочном порядке предоставить Ливии 50 тыс. доз вакцины от коронавируса", отметил Мишель, слова которого привел ливийский телеканал Libya Al-Ahrar.

Глава Евросовета также подчеркнул, что "ЕС поддержит восстановление Ливии, если ливийскую территорию покинут наемники и иностранные военные".

Некоторое время назад Мишель был принят председателем Президентского совета Мухаммедом аль-Менфи. На переговорах, как указал ливийский новостной портал Alwasat, стороны обсудили подготовку к президентским и парламентским выборам в Ливии, которые должны состояться в конце нынешнего года, и поддержку ЕС процесса подготовки к предстоящему голосованию.

Теги
ЛивияМишель, ШарльПандемия COVID-19
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