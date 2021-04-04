В Железноводске начали строить гостиницу на берегу Курортного озера за 120 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 4 апреля. /ТАСС/. Первый инвестиционный проект по строительству нового гостиничного комплекса на берегу Курортного озера начали реализовывать в Железноводске Ставропольского края, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе городской администрации.

"В Железноводске приступили к реализации первого инвестиционного проекта по строительству нового гостиничного комплекса на берегу Курортного озера. Частный инвестор, владелец земельного участка на въезде на озеро, уже снес старые помещения ресторана "Райский уголок" и в ближайшее время приступит к строительству отеля на 27 мест с рестораном на 56 мест", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что стоимость проекта оценивается в 120 млн рублей. В ходе проектирования учитывались стилистические особенности и культурный код города. Строительство нового отеля запланировано на 2021-2022 годы.

"Важно, что инвесторы почувствовали коммерческий интерес и выгоду от реализации своих проектов на территории Железноводска. Это вселяет уверенность в том, что в ближайшие годы у нас появятся новые санатории, гостиницы, кафе и рестораны с современным уровнем комфорта и обслуживания. А это означает увеличение потока отдыхающих и туристов, развитие городской экономики, новые рабочие места и, конечно же, в конечном итоге, рост благосостояния наших жителей", - отметил глава курорта Евгений Моисеев в "Инстаграме".