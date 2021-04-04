Американский эпидемиолог считает, что США переживают четвертую волну COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты переживают четвертую волну эпидемии COVID-19 из-за распространения новых штаммов коронавируса, в частности британского. Такое мнение в воскресенье в эфире телеканала Fox News выразил эпидемиолог Майкл Остерхолм, руководящий в Университете Миннесоты изучением инфекционных заболеваний.

"Полагаю, что да, и в каком-то смысле мы находимся почти посреди новой пандемии", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ведущего. При этом Остерхолм отметил, что "хорошие новости заключаются в том, что нынешние вакцины эффективны против этого [британского] варианта" коронавируса.

Ученый добавил, что британский штамм чаще поражает детей и делает их переносчиками вируса, чего не наблюдалось при распространении первоначального варианта коронавируса. "Дети теперь заражаются на том же уровне, что и взрослые, эффективно передают вирус", - сказал эпидемиолог, подчеркнув, что в такой ситуации планы, которые власти строили относительно работы школ, необходимо пересмотреть.

В начале недели глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски выразила озабоченность в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом среди американцев и отметила, что это может привести к началу четвертой волны распространения инфекции в стране.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала эпидемии выявлено более 30,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 554 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.