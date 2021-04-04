Премьер-министр Сирии объявил о переходе госучреждений на карантинный режим

БЕЙРУТ, 4 апреля. /ТАСС/. Глава сирийского правительства Хусейн Арнус объявил в воскресенье о переходе на карантинный режим с 5 апреля министерств и ведомств, деятельность которых не связана с экономическими отраслями и производством промышленной продукции. Как сообщило агентство SANA, премьер-министр мотивировал такое решение "заботой об охране здоровья работников госучреждений в условиях пандемии коронавируса".

"Ряд ведомств будет полностью закрыт с понедельника, а другие перейдут на сокращенный график, при этом число присутствующих на рабочих местах будет уменьшено до минимума, - указал премьер. - Такой режим будет действовать с 5 по 15 апреля включительно".

В субботу Министерство просвещения Сирии объявило о прекращении занятий в школах с 5 по 17 апреля. Директор управления по охране здоровья учащихся Хаттун ат-Тавваши отметила, что причиной такого решения стал рост числа инфицированных коронавирусом среди преподавательского состава. В свою очередь министерство высшего образования закрывает на карантин с понедельника вузы. Глава ведомства Бассам Ибрагим сообщил телеканалу Syria, что учебный процесс будет продолжаться до 17 апреля в дистанционном режиме.

По сведениям агентства SANA, в Сирии также отменены на 10 дней все массовые культурные мероприятия, художественные выставки, спектакли и киносеансы.

Согласно статистике Минздрава, за сутки коронавирус был выявлен у 130 сирийских граждан. Всего с 22 марта 2020 года в стране выявлено 19 274 случая заражения коронавирусом, вылечились 14 090 человек, а число летальных исходов составило 1 299.