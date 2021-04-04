NY Post: номер телефона Марка Цукерберга попал в сеть в результате утечки данных

ТАСС, 4 апреля. Номер мобильного телефона главы компании Facebook Марка Цукерберга оказался среди данных более 533 млн пользователей социальной сети Facebook, выложенных на хакерском форуме. Об этом сообщила вечером в среду газета New York Post со ссылкой на эксперта по безопасности Дейва Уолкера.

"Что касается утечки данных 533 млн пользователей Facebook, ирония заключается в том, что, к сожалению, [данные] Марка Цукерберга также оказались среди них", - приводит газета слова Уолкера.

Ранее портал Business Insider сообщил, что в результате утечки в открытом доступе оказалась информация 533 млн пользователей Facebook из 106 стран, в том числе учетные записи 32 млн жителей США, 11 млн пользователей Великобритании и 6 млн жителей Индии. На форум были выложены полные имена пользователей, их даты рождения, биографии, номера мобильных телефонов и в некоторых случаях адреса электронной почты.

В компании Facebook объяснили утечку данных временной уязвимостью, устраненной два года назад. "Это старые данные, о которых сообщалось в 2019 году. Мы обнаружили и устранили эту проблему в 2019 году", - говорится в сообщении представителя Facebook, направленном в ответ на запрос ТАСС.