В Гидрометцентре заявили, что некоторым регионам может угрожать летняя засуха

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Летняя засуха может угрожать регионам Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и юга Черноземья. Такие риски сформировались из-за дефицита влаги в почве, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Пока что в отдельных регионах именно Южного и Северо-Кавказского федерального округа, Крым туда входит, именно в этих регионах. Еще может быть самый-самый юг Центрального Черноземья: Воронежская, Тамбовская области", - сказал он, отвечая на вопрос, в каких регионах существует угроза засухи.

По словам Вильфанда, риски летней засухи в данных регионах сформировались из-за дефицита продуктивной влаги в почве. "В остальных регионах ситуация нормальная", - подчеркнул метеоролог.