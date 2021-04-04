Порядка 14 тыс. потребителей остались без света на востоке Канады из-за непогоды

ОТТАВА, 4 апреля. /ТАСС/. Около 14 тыс. потребителей лишились электроснабжения из-за ледяного дождя, обрушившегося на провинцию Новая Шотландия. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC.

В результате в северо-восточной части региона были повреждены многочисленные линии электропередачи. Как сообщили в местной энергосетевой компании, аварийные бригады уже устраняют последствия стихии. Как ожидается, работы по восстановлению поврежденных сетей должны завершиться до конца воскресенья.

Информации о пострадавших не поступало.