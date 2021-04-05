В Киеве с 5 апреля усиливают карантин

КИЕВ, 5 апреля. /ТАСС/. Более строгие карантинные ограничения с понедельника вступают в силу в украинской столице. По решению мэрии с 5 апреля в Киеве закрывают все школы и детские сады, а проезд в общественном транспорте будет разрешен только для работников предприятий критически важной инфраструктуры.

Вакцинация гiдности: что на Украине опять пошло не так

Мэр Киева Виталий Кличко, объясняя решение об ужесточении ограничений, указал на стремительный рост числа пациентов с коронавирусом и сокращение свободных мест в больницах. "У нас нет другого выбора, иначе будут сотни смертей", - написал он ранее в Telegram-канале.

С понедельника спецпропуска на проезд получат врачи, спасатели, работники социальной сферы, транспорта, торговли, сотрудники коммунальных служб и правоохранительных органов. Всего таких пропусков, по словам Кличко, выдадут около 400 тыс. Мэр обязал руководителей предприятий отправить сотрудников на дистанционную работу или же предоставить им отпуск. По словам Кличко, ограничения останутся в силе до 16 апреля. Однако позже его заместитель Валентин Мондриевский не исключил, что их могут продлить, если высокие темпы заболеваемости сохранятся.

В городе также закрывают все детские сады, а школы полностью переводятся на дистанционную форму обучения. До усиления карантина в столичных школах очно обучались классы с первого по четвертый.

До 16 апреля продолжат действовать ограничения, введенные в столице еще 20 марта. Заведения общественного питания смогут работать только навынос. Запрещена работа торговых центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и магазинов бытовой химии. При этом в помещении должно быть не более одного покупателя на 20 кв. м. Запрещен прием посетителей в развлекательных учреждениях, проведение всех массовых мероприятий, работа бассейнов, спортзалов, непродовольственных рынков и ярмарок. Богослужения должны проходить при условии, что на каждого прихожанина отведено не менее 10 кв. м.

Киев находится в лидерах по заболеваемости коронавирусом в стране. За все время пандемии в столице выявлено почти 162,3 тыс. случаев заражения, выздоровели более 107 тыс. человек, умерли от осложнений более 3,5 тыс. пациентов. В настоящее время больницы города, предназначенные для приема инфицированных коронавирусом, заполнены почти на 80%, большинство пациентов с тяжелой формой заболевания.

Ситуация на Украине

За время пандемии на Украине заразился коронавирусом 1 731 971 человек, из них 1 342 536 выздоровели, 34 075 умерли. До 30 апреля в стране действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил о начале в стране третьей волны пандемии.

В красной зоне с максимальными карантинными ограничениями, помимо Киева, находятся 10 областей. Глава Минздрава Максим Степанов ранее предупредил, что если 50-70% областей окажутся в этой зоне, то по всей стране введут жесткий карантин.

Вакцинацию Украина одной из последних в Европе начала в конце февраля произведенным в Индии препаратом Covishield, разработанным компанией AstraZeneca. 25 марта прибыла первая партия вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech в количестве 215 тыс. доз. В стране также зарегистрирован препарат американской компании Pfizer, его поставки ожидаются в рамках инициативы ВОЗ COVAX. От российского препарата "Спутник V" Украина отказалась. К настоящему времени, по данным Минздрава, в стране привиты 290 566 человек, из них всего два человека получили обе дозы препарата.