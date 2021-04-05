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Синоптики сообщили, что дожди вернутся в Центральную Россию 7 апреля

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, также начнет заметно понижаться атмосферное давление

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Центр циклона приблизится к регионам Центрального федерального округа (ЦФО) в среду. В связи с этим начнутся дожди и заметно понизится атмосферное давление, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Этот циклон, который будет перемешаться к нам с запада, его центр будет приближаться, теплые воздушные массы еще будут и в среду, будет натекать облачность. Начнутся дожди, особенно заметными [они] будут во второй половине дня. Это касается всего Центрального федерального округа", - сообщил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, с приближением центра циклона начнет заметно понижаться атмосферное давление. Оно упадет до 730-733 мм ртутного столба к четвергу. Норма атмосферного давления является 748 мм ртутного столба.

Температура воздуха в этот период будет в диапазоне 5-10 градусов тепла, отметил метеоролог.

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РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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