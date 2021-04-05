В Гидрометцентре предупредили, что солнце перестанет быть безопасным в мае

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Индекс ультрафиолетового излучения (УФ) начнет достигать опасных показателей примерно в мае, на юге России - уже в середине-конце апреля. Гидрометцентр России с этого момента начнет предупреждать россиян об "опасном солнце", сообщил ТАСС научный руководитель ведомства Роман Вильфанд.

С 2020 года Гидрометцентр начал составление прогнозов УФ-облученности, которые позволяют предупреждать россиян об опасности пребывания под прямыми солнечными лучами без дополнительной защиты для кожи и глаз.

"Наиболее опасный ультрафиолет появляется, когда солнце находится высоко в небе. Сейчас только недавно прошел день весеннего равноденствия, еще солнце невысоко поднимается. Считать [индекс ультрафиолетового излучения], думаю, начнем с середины мая. В Южном федеральном округе раньше - примерно во второй половине апреля-в конце апреля", - сообщил он.

Вильфанд советует россиянам наслаждаться апрельским солнцем, так как оно безопасно, полезно и дарит хороший загар.

"Сейчас та ситуация, когда солнце полезное. В нем мало ультрафиолета, апрельский загар полезен, в отличие от июньского, например", - отметил метеоролог.

Об "опасном солнце"

Уровень ультрафиолетового излучения оценивается по шкале от 1 до 11. Значения от 1 до 2 соответствуют низкому уровню излучения, от 3 до 5 - среднему, от 6 до 7 - высокому, от 8 до 10 - очень высокому, а от 11 и выше - экстремальному. При этом при значениях индекса от 3 до 7 рекомендуется в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу, а также пользоваться солнцезащитным кремом. При значениях от 8 и выше лучше всего пережидать полуденные часы внутри помещения.