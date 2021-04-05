В СФ предлагают в 10 раз увеличить штрафы за нарушение санитарных требований к воде

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, повышающий в 10 раз верхний порог штрафов для юридических лиц за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и бытовому водоснабжению. Текст документа, который в понедельник будет направлен премьер-министру Михаилу Мишустину, есть в распоряжении ТАСС.

"Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от 20 до 30 тыс. рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 20 до 30 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, на юридических лиц - от 100 до 300 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток", - говорится в законопроекте.

В настоящее время за это нарушение юридическим лицам грозит штраф от 20 до 30 тыс. рублей. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, его автор предлагает установить административную ответственность и ужесточить штрафы для должностных и юридических лиц не только за нарушение требований к питьевой воде, но и за неисполнение обязательств по разработке и согласованию плана мероприятий по повышению качества питьевой воды и за невключение в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение, мероприятий из плана мероприятий по повышению качества питьевой воды. Это, как отмечается в документе, должно помочь улучшить качество питьевого водоснабжения населения и снизить количество соответствующих нарушений.

Новая статья в КоАП

Также Кутепов предлагает ввести в КоАП РФ отдельную статью - "Противоправное воздействие на централизованные системы водоснабжения и водоотведения, создающее угрозу их безопасному и надлежащему функционированию". Таким воздействием предлагается считать вскрытие люков на колодцах и камерах, решеток вентиляционных шахт, защитных оголовков, ворот, дверей, запорных и защитных устройств подземных инженерных коммуникаций и сооружений системы водоснабжения, а также проникновение в подземные инженерные коммуникации и сооружения, сброс мусора, твердых производственных и бытовых отходов в них, повреждение их и оборудования. Кроме того, речь идет о закрытии или открытии запорно-регулирующих устройств на трубопроводах холодной воды и канализации, засыпке, асфальтировании камер, колодцев, люков на подземных инженерных коммуникациях, повреждение, ликвидация надписей, указательных знаков и иной информации, необходимой для эксплуатации инженерных коммуникаций, и прокладке в них кабелей. Если эти действия привели к авариям на централизованных системах водоснабжения и водоотведения, то граждане-нарушители могут заплатить штраф до 5 тыс. рублей, должностные лица - до 9 тыс. рублей, юридические лица - до 100 тыс. рублей.