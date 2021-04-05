В Гуантанамо закрыли блок для наиболее опасных заключенных

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Американские власти перевели всех наиболее опасных заключенных Гуантанамо из так называемого лагеря № 7, где действовали самые строгие условия содержания, в соседний блок - лагерь № 5. Об этом сообщило в воскресенье Южное командование Вооруженных сил США.

Согласно распространенному заявлению, работники тюрьмы "безопасно и без каких-либо инцидентов переместили всех заключенных из лагеря № 7 в лагерь № 5". "В результате этого все 40 заключенных теперь перемещены из трех объектов в два", - пояснили в пресс-службе. Как утверждают в командовании, эти изменения не ставят под угрозу безопасность персонала и не нарушают существующие условия содержания заключенных. При этом поясняется, что это было сделано в том числе для "сокращения операционных издержек".

В так называемом лагере № 7 в условиях особо строго режима содержались наиболее опасные, с точки зрения американских властей, заключенные.

Ранее Белый дом подтвердил планы президента Джо Байдена закрыть спецтюрьму в Гуантанамо. Она расположена на арендуемой американцами с 1903 года военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе, в 15 км от одноименного города. В 1990-е годы там находился фильтрационный лагерь для беженцев с Кубы и Гаити, пытавшихся перебраться в США. Решение о создании спецтюрьмы на территории базы ВМС было принято Пентагоном в рамках антитеррористической программы администрации президента Джорджа Буша - младшего. В период с ноября 2001 года по март 2002-го эта администрация издала ряд указов, касавшихся учреждения тюрьмы для особо опасных преступников, определения их статуса и создания специальных судебных органов - военных комиссий, находившихся в ведении министерства обороны. Лагерь временного содержания в Гуантанамо был переоборудован и перепрофилирован в полноценное пенитенциарное заведение.