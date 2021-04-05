Число нелегально работающих в России мигрантов снизилось почти наполовину в 2020 году

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Число нелегально работающих в России иностранных граждан сократилось в прошлом году на 40%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"За 12 месяцев 2020 года территориальными органами МВД России пресечено 40 989 правонарушений, связанных с незаконным осуществлением иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ (ст. 18.10 КоАП), что на 40% меньше 2019 года", - сказали в пресс-центре. На фоне сокращения из-за пандемии количества иностранцев, прибывших в Россию в прошлом году, в два раза снизилось и число нарушений правил въезда либо режима пребывания в стране. Всего их (нарушений - прим. ТАСС) выявлено более 204 тыс., что на 51,8% меньше аналогичного периода предыдущего года.

В МВД добавили, что, если обычно в России находится от 9 до 11 млн иностранных граждан, в прошлом году их численность составила примерно 5,5 млн человек, почти 900 тыс. из них имеют разрешение на временное проживание либо вид на жительство. В числе въезжающих в Россию иностранцев большинство по-прежнему составляют граждане стран СНГ, уточнили в МВД.