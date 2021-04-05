Синоптики сообщили, что дожди и сильный ветер ожидаются в некоторых регионах юга России

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Сильные дожди и порывы ветра до 20-22 м/с прогнозируются в Крыму и Калмыкии. Сочи ожидает целый комплекс неблагоприятных явлений в понедельник: ливни, град, гроза, шквалистый ветер, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее заметные осадки будут на юге европейской части, в Южном федеральном округе, в Крыму. Будет сильный дождь, ветер 17-22 м/с, но для этого региона такая погода является благом. Конечно, засушливость там никуда на денется, но это сглаживает ситуацию. Сейчас наполняются водохранилища водой. Сильный дождь, гроза, усиление ветра до 20 м/с также в Калмыкии", - сообщил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, комплекс опасных гидрометеорологических явлений в Сочи. "Это и дожди, и ливни с грозами, град, шквалистое усиление ветра до 20-22 м/с. На реках подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок", - пояснил метеоролог.