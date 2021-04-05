Вильфанд предупредил о повышенной опасности схода лавин в горах

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Горнолыжный сезон завершается в России, в горах повышается опасность схода лавин, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Лавиноопасность в горах Северного Кавказа почти повсеместно, поэтому можно вспомнить строки песни: "Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой, месяц кончается март, скоро нам ехать домой". Все, уже сложно рассчитывать на продолжение горнолыжного сезона", - сообщил он.

По словам Вильфанда, туристам, которые пока продолжают сезон, необходимо быть предельно осторожными. "Например, в Сочи выше 1 тыс. м уже лавиноопасно, а нижняя часть горнолыжного спуска - 900 м. Понятно, что уже все лавиноопасно", - пояснил метеоролог.