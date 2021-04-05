Лига безопасного интернета попросила МВД проверить одно из интервью Дудя

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Лига безопасного интернета обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой проверить одно из интервью Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ. Об этом говорится в сообщении Лиги, поступившем в ТАСС.

"Волонтеры Лиги безопасного интернета обнаружили пропаганду наркотиков в одном из интервью Юрия Дудя. В связи с этим организация обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Организация просит провести проверку фактов распространения запрещенной законом информации", - говорится в сообщении.

Директор организации, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина пояснила ТАСС, что запрет пропаганды наркотических средств и психотропных веществ через интернет установлен частью 1 статьи 46 Федерального закона от 8 января 1998 года №3 Ф3 "О наркотических средствах и психотропных веществах", а также статей 6.13 КоАП РФ.

"Крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют. Ведь большая доля их подписчиков и зрителей - это дети и подростки. Распространение информации, которая может повлечь риск для жизни и здоровья граждан, недопустимо", - убеждена директор Лиги.

В организации считают, что информационная продукция с пропагандой наркотиков может оказать деструктивное воздействие на здоровье, духовное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних.

ТАСС запросил комментарий Юрия Дудя по поводу данного обращения.