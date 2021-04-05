Опрос: прибавка к зарплате для россиян старше 45 лет важнее, чем повышение в должности

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Более 82% россиян старше 45 лет между повышением заработной платой и карьерным ростом выберут прибавку к зарплате. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Три четверти россиян (76%), имея выбор между прибавкой к зарплате и повышением в должности, выбрали бы деньги. Значимость финансовой мотивации растет с возрастом сотрудников: чем старше респонденты, тем чаще они выбирают деньги. Среди опрошенных старше 45 лет прибавка в зарплате важнее повышения в должности для 82%", - говорится в тексте исследования.

При этом, по данным опроса, повышение в должности выбрали бы 16% россиян. По словам респондентов, карьерное продвижение для них - это не только авторитетное название должности, но и признание их профессионализма и расширение ответственности. Такой способ мотивации отлично работает в отношении молодежи от 18 до 24 лет: почти каждый четвертый их них (24%) больше заинтересован в повышении в должности, чем в прибавке зарплаты.

Отмечается, что мужчины чаще женщин выбирают карьерный рост (18% против 14%), а женщины - деньги (78% против 74%). Повышение в должности чаще других предпочли бы увеличению зарплаты директора, заместители руководителей, инженеры, менеджеры по продажам, администраторы, продавцы-консультанты, водители, врачи, учителя и юристы.

Кроме того, по сравнению с исследованиями прошлых лет, россияне вдвое реже заинтересованы в повышении в должности: если в 2010 году карьерный рост выбирал почти каждый третий, то в настоящее время - 16%.

Исследование проводилось 19 марта - 1 апреля текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 2,5 тыс. экономически активных россиян, имеющих постоянную работу.