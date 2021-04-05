TikTok запустил в России кампанию по публикации полезного и познавательного контента

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Социальная сеть TikTok запустила в России кампанию по публикации полезного и познавательного контента от отечественных экспертов и организаций #УчисьвTикТок. К инициативе присоединились телеведущий Николай Дроздов, МГУ им. М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, Российская национальная библиотека и Московский зоопарк, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

"Платформа запускает инициативу #УчисьвТикТок, в рамках которой носителей знаний из разных сфер приглашают поделиться короткими познавательными видеороликами. Первыми к инициативе присоединятся телеведущий Николай Дроздов, представители МГУ им. М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, Российской национальной библиотеки и многие другие", - говорится в сообщении.

Ожидается, что участники кампании создадут познавательный и полезный контент из самых разных областей в формате коротких видеороликов, а также прямых эфиров.

Так, МГУ опубликует в своих аккаунтах интересные фрагменты выступлений лекторов в различных научных областях, на странице НИУ ВШЭ можно будет посмотреть рекомендации преподавателей и ученых вуза, а также полезные советы для студентов. Российская национальная библиотека познакомит пользователей с писателями, культовыми произведениями и историей их создания, а Московский зоопарк расскажет о многообразии животного мира.

В сообщении сервиса отмечается, что столичные школы и центральные городские учреждения Департамента образования и науки Москвы тоже присоединились к инициативе. Московский образовательный телеканал расскажет, как живут московские школы, а в аккаунте "Патриот. Киберспорт" будут обсуждать киберспорт. В специальных тематических аккаунтах московские учителя поделятся полезными советами по учебе и помогут школьникам подготовиться к экзаменам.

Кроме того, Дроздов в своем аккаунте поделится роликами на тему биологии и географии, а гроссмейстер Александра Костенюк расскажет об игре в шахматы.