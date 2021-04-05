Тотальный диктант в этом году можно будет написать очно или онлайн

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Акция "Тотальный диктант" в этом году пройдет не только в очном формате, но и онлайн. Написать его дистанционно можно будет 10 апреля в любое время с 7:00 до 24:00 по московскому времени, сообщила в понедельник директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.

"Всех желающих написать текст онлайн ждет хорошая новость: сделать это можно будет в день Тотального диктанта с 7:00 до 24:00. Таким образом мы избежим пиковых нагрузок на сайт и сохраним все отправленные работы. Это будет пятая, заключительная часть текста, написанного Дмитрием Глуховским. А все трансляции будут ориентированы на участников в формате #пишемдома", - привели в пресс-службе проекта слова Ребковец.

Написать пятую часть в онлайн-формате под диктовку Дмитрия Глуховского можно будет в форме на сайте диктанта, его проверит специальный алгоритм. Все участники получат оценки за работы.

Тотальный диктант - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски.

В 2021 году акция пройдет с использованием гранта президента на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.