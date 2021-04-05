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В Москве завершился набор добровольцев для испытаний вакцины "Спутник Лайт"

Инъекцию получили 3 тыс. человек
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Набор добровольцев для клинических испытаний вакцины "Спутник Лайт" завершился в Москве, они получили инъекцию препарата. Об этом сообщила журналистам в понедельник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы завершили набор добровольцев для участия в исследовании вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". В международном исследовании из 6 тыс. добровольцев половина приходится на Москву, необходимые 3 тыс. человек в столице уже набраны. Они все прошли предварительный осмотр и получили инъекцию. Исследование проходит на базе 10 городских поликлиник", - сказала Ракова.

По ее словам, предполагается, что "Спутник Лайт" в первую очередь будет использоваться для вакцинации переболевших. Также в Москве сейчас проходят доклинические исследования назальной формы вакцины от коронавируса и к концу лета в Москве могут начаться клинические исследования этого препарата.

Вакцина "Спутник Лайт" уже прошла начальные этапы испытаний. Препарат переносится организмом как обычная прививка. Он не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих невозможно.

"В исследовании применяются все цифровые наработки, положительно зарекомендовавшие себя при работе над вакциной "Спутник V": электронные протоколы осмотра, мобильное приложение "Дневник добровольца" и телемедицинский центр", - добавила Ракова.

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