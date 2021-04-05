Власти Крыма сообщили, что воды в водохранилищах Симферополя хватит на четыре месяца

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Воды в водохранилищах, питающих Симферополь, остается на 140 дней, но город также продолжает получать воду из подземных водозаборов, сообщила в понедельник в ходе брифинга по вопросам водоснабжения заместитель председателя совета министров Республики Крым Светлана Маслова.

"При существующих притоках и ограниченном водозаборе возможность использовать поверхностные источники только на 140 дней - это чуть больше четырех месяцев", - сказала Маслова.

Она уточнила, что на Симферополь и Симферопольский район ежесуточно подается около 120 куб. м воды из всех источников, но значительный объем воды в Симферополь и Симферопольский район возможно подавать за счет водозаборов из подземных источников. Вице-премьер отметила, что за минувшую неделю расход воды из водохранилищ составил более 280 тыс. кубометров, приток - 1,2 млн куб. м. При этом сейчас объем воды, который можно забрать из водохранилищ, в сумме составляет 5,6 млн куб м: в Симферопольском водохранилище осталось только 3% полезного объема, в Аянском - 55%, в Партизанском - 7%.

Зампредседателя правительства также сообщила, что графики подачи воды в Симферополе и Симферопольском районе в выходные и праздничные дни скорректировали по просьбе местных жителей.

"К главе республики обратились жители, которые просят скорректировать график подачи воды в выходные и праздничные дни, и подачу воды осуществлять с восьми утра, а не с шести, как в рабочие дни. И [попросили] продлить подачу воды в вечернее время. Главой республики Сергеем Валерьевичем Аксеновым принято решение, что с 10 апреля график будет изменен", - сказала Маслова.

Она уточнила, что в выходные и праздничные дни вода будет подаваться с 08:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00.

О подаче воды в Ялте

Маслова также уточнила, что Ялта не сможет отменить подачу воды по графикам к началу туристического сезона, учитывая ситуацию с запасами в водохранилище.

"Возможности отмены графика с учетом увеличения потребления в курортный сезон не имеется", - сказала Маслова.

Она отметила, что в водохранилище, питающем Ялту, возможно использовать только 8,3 млн кубометров воды. Приток за последнюю неделю составил 662 тыс. куб. м, расход - 125 тыс. При этом город пока может получать воду из альтернативных источников: водопадов, рек и озер - сейчас этот объем составляет 62,5 тыс. куб. м в сутки.

Маслова добавила, что в соседней Алуште в водопроводную сеть подается около 15 тыс. куб. м воды. Однако здесь ситуация осложняется тем, что дополнительных источников, которые могли бы снизить нагрузку на водохранилище, нет. Запасы воды, которую возможно забрать, в местном водохранилище составляют 14% - 1 млн 761 куб. м. Фактический приток равен расходу.

О дефиците воды

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. В Севастополе введен режим повышенной готовности. Ограничения действуют и в Алуште. А в Ялте полностью перешли на снабжение из альтернативных источников, в том числе водопадов, что позволяет периодически возобновлять круглосуточное снабжение горожан.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.