Как выбрать детский лагерь: инструкция для родителей

Этим летом российские дети смогут отправиться отдыхать в лагерь за пределами субъекта проживания — Роспотребнадзор смягчил некоторые меры, введенные в прошлом году из-за коронавирусной инфекции. ТАСС рассказывает о том, как понять, каким лагерям можно доверять, и как проверить, что они работают с соблюдением всех норм и правил российского законодательства, включая ковидные ограничения. Материал основан на данных Роспотребнадзора и Мосгортура.
С чего начать выбор?
Список проверенных Мосгортуром российских лагерей публикуется на портале услуг для жителей Москвы и на сайте Мосгортура. Еще один способ выбрать подходящий лагерь для ребенка — найти его сайт и странички в социальных сетях. Наличие на них подробного описания лагеря, контактов, сведений о директоре и педагогическом составе, а также описания предыдущих смен с фотографиями и отзывами родителей говорит о том, что лагерь, скорее всего, соответствует всем нормам и подготовлен к приему детей.
Если лагерь открыт для контактов с родителями — это хороший знак, если информационно закрыт — стоит насторожиться. Согласно исследованию, которое в 2018 году Мосгортур провел вместе с компанией "Делойт", недостаток информации об определенном лагере и недостаточная осведомленность туроператоров о реальном положении дел в детских лагерях входят в топ-10 проблем, с которыми родители сталкиваются при организации отдыха ребенка. Обратите внимание на то, что пишут родители. Если на какую-то проблему обращают внимание сразу несколько человек, скорее всего, она системная.
Как еще можно проверить лагерь?
Узнайте, сколько лет лагерь работает в сфере детского отдыха. У давно работающих лагерей есть определенная репутация, которая поможет определиться с выбором.
Обратите внимание, представлены ли на сайте программы, по которым лагерь работает, насколько подробно и профессионально они отражены.
Почитайте новости. Из СМИ можно узнать, закрывал ли Роспотребнадзор этот лагерь, были ли предписания, а также о других проблемах в лагере, если они есть.
Должна ли быть у лагеря лицензия?
Лагерю нужно иметь лицензию в двух случаях: при оказании лечебно-оздоровительных услуг (лицензия на медицинскую деятельность) или образовательных услуг (лицензия на образовательную деятельность).
Кружки и секции являются не образовательными, а досуговыми услугами, поэтому в этом случае не требуется наличия лицензии у лагеря. Такую лицензию должны иметь, например, летние школы.
Какие еще документы должны быть у лагеря?
Ежегодно лагеря проходят проверки и получают разрешения на работу. Среди них:
от Роспотребнадзора — проверяет целый ряд параметров, от организации питания до обустройства территории;
от Государственного пожарного надзора — проверяет пожарную безопасность;
от Управления внутренних дел — проверяет персонал на наличие судимости и оценивает качество охраны лагеря.
Любые из этих документов лагерь должен предоставить по вашему требованию. Если с этим возникают трудности, велика вероятность, что с лагерем что-то не так.
К лагерям, деятельность которых осуществляется за счет бюджетных средств Москвы, предъявляются требования Московского стандарта детского отдыха. Они касаются питания, проживания, инфраструктуры лагеря, программы пребывания, вожатых и перевозки детей.
Какие ограничения есть в лагерях из-за пандемии?
Согласно постановлению Роспотребнадзора, количество детей в отряде не должно превышать 75% от максимально возможного.
Перед началом каждой смены персонал должен пройти обследование на наличие коронавирусной инфекции.
Выезд детей и персонала за пределы лагеря, при условии что сотрудники проживают на его территории, не допускается.
Если персонал во время смены проживает вне лагеря, то каждую неделю сотрудники должны проходить обследование на наличие вируса COVID-19.
Мероприятия с участием детей должны быть преимущественно организованы на открытом воздухе с учетом погодных условий. Не допускается проведение мероприятий в закрытом помещении или в присутствии родителей.
Рассадка детей одного отряда во время приема пищи возможна без соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра.
Постановление Роспотребнадзора не сообщает о том, каким образом будут проходить проверки лагерей на соблюдение новых правил.
Что нужно знать, отправляясь в лагерь, который устраивает турпоходы?
В этом году решение о работе палаточных лагерей принимают в каждом субъекте отдельно, с учетом эпидемиологической ситуации.
Существуют определенные правила организации таких мероприятий:
разработанный и согласованный с МЧС маршрут должен содержать информацию о времени и месте стоянок группы, контрольных точках выхода на связь;
группа должна пройти регистрацию в городской маршрутно-квалификационной комиссии для групп, планирующих многодневные туристские мероприятия, с обязательным оформлением маршрутной книжки;
инструкторы, сопровождающие детей, должны иметь соответствующую квалификацию, подтвержденную городской маршрутно-квалификационной комиссией;
перед походом необходимо запросить метеопрогноз у МЧС.
Родители должны убедиться, что возраст и группа здоровья ребенка соответствуют требуемым для данного турпохода.
Существуют ли дополнительные требования безопасности для лагерей с водоемом?
К лагерям, на территории которых есть водоемы (море, озеро, река или открытый искусственный бассейн), предъявляют дополнительные требования безопасности.
Кроме медика, там должен быть сертифицированный инструктор по плаванию.
Вожатые обязаны иметь навыки оказания первой доврачебной помощи.
На территории пляжа должна быть спасательная вышка.
В зоне, предназначенной для купания, обязательно должно проводиться исследование и очистка дна.
Зона купания должна быть огорожена сеткой или буйками.
На водоем для купания, расположенный на территории лагеря, должен быть акт приемки Государственной инспекции по маломерным судам МЧС.