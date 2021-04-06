Как выбрать детский лагерь: инструкция для родителей

Список проверенных Мосгортуром российских лагерей публикуется на портале услуг для жителей Москвы и на сайте Мосгортура. Еще один способ выбрать подходящий лагерь для ребенка — найти его сайт и странички в социальных сетях. Наличие на них подробного описания лагеря, контактов, сведений о директоре и педагогическом составе, а также описания предыдущих смен с фотографиями и отзывами родителей говорит о том, что лагерь, скорее всего, соответствует всем нормам и подготовлен к приему детей.

Если лагерь открыт для контактов с родителями — это хороший знак, если информационно закрыт — стоит насторожиться. Согласно исследованию, которое в 2018 году Мосгортур провел вместе с компанией "Делойт", недостаток информации об определенном лагере и недостаточная осведомленность туроператоров о реальном положении дел в детских лагерях входят в топ-10 проблем, с которыми родители сталкиваются при организации отдыха ребенка. Обратите внимание на то, что пишут родители. Если на какую-то проблему обращают внимание сразу несколько человек, скорее всего, она системная.