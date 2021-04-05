В Пакистане началась вакцинация "Спутником V"

Как сообщает в понедельник газета The Nation, этот российский препарат от COVID-19 наряду с некоторыми другими вакцинами поступил в коммерческий оборот. Стоимость двух доз "Спутника V" составляет 12 тыс. рупий ($80).

"В пакистанском мегаполисе Карачи за получением российской вакцины выстроились длинные очереди, простоять в которых требовалось иногда по меньшей мере три часа. В одной из городских больниц, <...>, этот препарат за двое суток был полностью забронирован желающими как можно скорее пройти вакцинацию. Среди покупателей вакцины, в частности, крупнейшие банки, стремящиеся быстрее сделать прививки своему персоналу", - пишет газета.

В настоящее время в Пакистан прививки бесплатным вакцинами от коронавируса могут сделать медицинские работники и люди в возрасте старше 50 лет. Для ускорения вакцинации власти страны в марте разрешили частным компаниям осуществлять импорт "Спутника V" и его продажу центрам вакцинации по установленным ценам.

Хотя власти Пакистана сначала согласились освободить импортные вакцины от ценовых ограничений, позже они отменили это решение и заявили, что установят на них максимальные цены..

Как сообщил в понедельник глава Национального командно-операционного центра по борьбе с распространением COVID-19 Асад Умар, за последние 24 часа в Пакистане зарегистрировано 4 323 новых случая коронавируса, общее число инфицированных составило 692 231 человек. Число пациентов, находящихся в реанимации, достигло 3 568 человек, что является самым высоким показателем с начала пандемии. За последние сутки скончались 43 инфицированных, количество летальных исходов составило 14 778. За время пандемии выздоровели 615 960 человек.