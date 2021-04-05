Врио главы Белгородской области обязал чиновников вести видеозапись приема жителей

ТАСС, 5 апреля. Госслужащие в Белгородской области, в том числе руководители департаментов, главы районов будут записывать на видео прием жителей по личным вопросам. Такое поручение после жалоб на грубость чиновников дал в понедельник на оперативном совещании правительства региона врио губернатора области Вячеслав Гладков.

"Все приемы в органах государственной власти, руководителей, муниципальных органах власти должны обеспечиваться записью - должна стоять видеокамера, которая должна фиксировать человека, который приходит на прием, и человека, который ведет прием", - сказал Гладков.

В частности, Гладков поручил провести служебное расследование по итогам приема жителей в департаменте экономического развития.

"Мы обязаны внимательно и вежливо выслушивать все претензии, вопросы, которые есть. Право на оскорбления нет ни у кого, с этим будем разбираться и принимать жесткие меры", - добавил Гладков.