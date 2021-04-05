Сообщения о минировании в школах Хабаровска не подтвердились

ХАБАРОВСК, 5 апреля. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб проверили все школы Хабаровска после сообщений об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

Утром в понедельник пришлось эвакуировать детей всех школ города из-за поступивших в несколько учреждений сообщений о заложенном взрывном устройстве.

"Школы проверили, ничего опасного не обнаружили", - сказали в администрации. Учебный процесс был возобновлен со второй смены в школах, где успели провести проверку ко времени начала уроков.

В общей сложности эвакуировали свыше 38,7 тыс. школьников и более 2,8 тыс. работников. Как сообщила прокуратура Хабаровского края, проводится проверка.