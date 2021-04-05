Паспорта достигшим 14 лет москвичам будут выдаваться во флагманских МФЦ

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Церемония торжественного вручения паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста, будет проходить в Москве во флагманских центрах "Мои документы". Об этом сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

"С сегодняшнего дня во всех флагманских МФЦ будут выдаваться паспорта. До этого мы делали это в экспериментальном порядке. Теперь [они] будут выдаваться в торжественной обстановке", - сказал Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, такие торжественные церемонии будут проходить во флагманских МФЦ ежемесячно, по предварительной записи. Мэр принял участие в понедельник в первой церемонии вручения паспортов молодым жителям Северного административного округа.

"Поздравляю вас с получением важного документа гражданина Российской Федерации. Теперь вы имеете новые права, новые обязанности. <...> Ребята, доброго вам пути в жизни. Поздравляю", - обратился к юным москвичам Собянин, поинтересовавшись, чувствуют ли они себя повзрослевшими.