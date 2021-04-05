"Скопинского маньяка" оштрафовали за нарушение административного надзора

ТАСС, 5 апреля. Виктора Мохова, так называемого скопинского маньяка, оштрафовали на 1 200 рублей за нарушение административного ограничения, которое установил ему Пугачевский районный суд Саратовской области, где он отбывал наказание. Об этом ТАСС сообщила мировой судья участка №31 судебного района Скопинского районного суда Рязанской области Елена Петрушкова в понедельник.

Мохов, в начале марта 2021 года освобожденный после отбывания 16 лет и 10 месяцев за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. В течение этого срока он не может без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома после 22:00. 2 апреля стало известно, что Мохов признан виновным по статье 19.24 ч. 1 КоАП РФ ("Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре").

"Постановлением мирового судьи судебного участка №31 судебного района Скопинского районного суда Рязанской области от 1 апреля 2021 года Мохов В. В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.24 КоАП РФ, в связи с нарушением Моховым административного ограничения, установленного ему решением Пугачевского районного суда Саратовской области от 25 сентября 2020 года, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 200 рублей", - сообщили в суде.

В 2005 году Мохов (1950 г. р.) приговором Скопинского городского суда Рязанской области с учетом изменений, внесенных постановлением Пугачевского районного суда Саратовской области, был приговорен к 16 годам и 10 месяцам в исправительной колонии строгого режима за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Суд установил, что в 2000 году злоумышленник похитил в Рязани двух девушек (14 и 17 лет), изнасиловал их и продержал в подвале хозяйственной постройки у своего дома в Скопине почти четыре года.