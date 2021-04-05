ВЦИОМ: более половины россиян занимаются спортом

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Более половины (56%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) занимаются спортом. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в понедельник на сайте организации.

"Более половины россиян занимаются спортом или физкультурой (56%). Выше доля спортсменов среди молодежи 18-24 лет (71%), но и среди представителей пожилого возраста занимается каждый второй (50% среди группы 60+)", - говорится в сообщении.

Поддержание и укрепление здоровья оказалось приоритетной целью для 63% опрошенных, для удовольствия спортом занимается каждый десятый (12%). Наиболее популярными видами спорта стали бег, легкая атлетика, спортивная ходьба (36%) и фитнес (25%). Следующими по популярности (по 18%) оказались лечебная физкультура, катание на коньках/лыжах или велосипеде.

43% респондентов ответили, что не занимаются спортом, в качестве основной причины указав нехватку времени (32%). Вторым по значению фактором назвали ограничения по здоровью (19%).

Каждый второй (52%) россиянин предпочитает заниматься физической культурой на улице, на природе, что популярно как среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга (51%), так и городов с населением менее 100 тыс. человек (49%). При этом большинство (84%) респондентов отметили, что занимаются самостоятельно, а с тренером больше предпочитают заниматься женщины (7%), чем мужчины (3%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21 марта. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.