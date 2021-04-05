"Бабушки из Бураново" приостановили строительство приюта для одиноких пенсионеров

ИЖЕВСК, 5 апреля. /ТАСС/. Строительство приюта для одиноких пенсионеров в родном селе "Бабушек из Бураново" в Удмуртии приостановлено из-за недостатка финансирования. Об этом рассказала ТАСС в понедельник художественный руководитель коллектива Ольга Туктарева.

"Строительство заморозилось, в связи с пандемией пока денег нет, и мы не можем пока зарабатывать нормально, все в подвешенном состоянии", - сказала она. Туктарева отметила, что на свои деньги бабушкам пока удалось возвести первый этаж, в случае, если финансирование найти не удастся, приют оставят одноэтажным, хотя планировали построить двухэтажное здание.

По словам Туктаревой, пандемия стала серьезным испытанием для участниц коллектива, которым пришлось столкнуться с серьезными ограничениями. "Нам не разрешали встречаться, очень тяжело психологически людям в возрасте это переносить. Хорошо, что мы деревенские и нам хотя бы можно было погулять", - рассказала она. По ее словам, сейчас бабушки постепенно восстанавливают концертную деятельность, возобновили творческие встречи, которые 1-2 раза в месяц проходят в сельском доме культуры, а также снова начали встречать туристов и даже обновлять репертуар.

В 2018 году "Бабушки из Бураново" за счет собственных средств начали строить приют для одиноких пенсионеров в своей родной деревне. Приют возводится при деревенском храме, который в 2015 году построили на гонорары коллектива.