Генконсульство России в Дубае уточняет информацию о задержанных россиянках

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Генеральное консульство России в Дубае направило официальный запрос в полицию этого города с просьбой предоставить точные данные о задержанных россиянках. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в российском генконсульстве.

Ранее арабские СМИ сообщили о задержании нескольких десятков девушек за съемку в обнаженном виде на балконе дома в районе Dubai Marina. Видеоролик распространен в интернете.

По словам дипломатов, по неофициальным каналам им поступила информация об ориентировочно 40 задержанных, включая восемь россиянок, однако эти сведения пока полицией не подтверждены. При задержании у некоторых девушек не было документов.

"Мы находимся в контакте с правоохранительными органами и рассчитываем уточнить информацию в течение дня", - рассказали в генконсульстве.