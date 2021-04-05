{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генконсульство России в Дубае уточняет информацию о задержанных россиянках

Ранее арабские СМИ сообщили о задержании нескольких десятков девушек за съемку в обнаженном виде на балконе дома в районе Dubai Marina
Дубай AP Photo/Jon Gambrell
Описание
Дубай
© AP Photo/Jon Gambrell

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Генеральное консульство России в Дубае направило официальный запрос в полицию этого города с просьбой предоставить точные данные о задержанных россиянках. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в российском генконсульстве.

Ранее арабские СМИ сообщили о задержании нескольких десятков девушек за съемку в обнаженном виде на балконе дома в районе Dubai Marina. Видеоролик распространен в интернете.

По словам дипломатов, по неофициальным каналам им поступила информация об ориентировочно 40 задержанных, включая восемь россиянок, однако эти сведения пока полицией не подтверждены. При задержании у некоторых девушек не было документов.

"Мы находимся в контакте с правоохранительными органами и рассчитываем уточнить информацию в течение дня", - рассказали в генконсульстве.

Теги
ОАЭРоссия
В Минпросвещения заявили, что все регионы выделили средства на оздоровительную кампанию
На ее подготовку планируется потратить около 43 млрд рублей, ранее отмечала директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Наталия Наумова
Читать полностью