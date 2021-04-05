В Калужской области в июне запустят новое производство быстродействующего инсулина

ТАСС, 5 апреля. Датская фармацевтическая компания "Ново Нордикс", специализирующаяся на разработке и производстве лекарств для лечения сахарного диабета, запустит новое производство инновационного быстродействующего инсулина в Калужской области в июне. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба компании.

"В настоящий момент компания продолжает инвестировать в модернизацию и развитие производственной площадки: готовится к локализации производства препаратов инсулина новейшего поколения. Уже к июню этого года планируется запуск упаковки сверхбыстродействующего инсулина, включая сборку предварительно заполненных шприц-ручек, а затем и производство готовой лекарственной формы этого препарата", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе компании, "препарат защищен патентами до 2028 года и не может больше нигде производиться, аналогов не будет". "Для нас это достижение, что мы сможем перенести его производство в Россию", - отметили в пресс-службе компании. Объем инвестиций в новое производство на предприятии не уточняют.

Российское производство глобальной фармацевтической компании "Ново Нордиск", основанной в Дании в 1923 году, располагается в технопарке Грабцево Калужской области. Строительство завода началось в 2015 году, в 2018-м налажено производство готовой лекарственной формы. На предприятии создано более 300 рабочих мест, препаратами компании пользуются около 500 тыс. российских пациентов. Объем инвестиций в проект составил свыше 8 млрд рублей.