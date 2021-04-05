Песков заявил, что число желающих вакцинироваться от ковида в РФ растет быстрыми темпами

"Действительно, достаточно быстрыми темпами растет количество желающих вакцинироваться", - сказал он, связав это с тем, что "интенсифицировалась информационная кампания в СМИ, [есть] личный пример граждан, постепенно больше становится информации". "И тем больше растет сознательность граждан, которые принимают решение застраховать себя и своих близких от тяжелого течения этой болезни", - сказал пресс-секретарь президента.

Говоря о росте производства препаратов для обеспечения спроса, Песков напомнил, что в марте на совещании у главы государства сообщалось, что объемы выпуска вакцин от коронавируса увеличиваются каждый месяц, позволяя удовлетворять потребности населения.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова также заявила, что число россиян, желающих привиться от коронавируса, резко увеличилось. Она отметила, что гражданам необходимо сделать это в преддверии весенне-летнего сезона, чтобы сохранить здоровье себе и своим близким.

В России зарегистрированы три вакцины: "Спутник V" от Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в стране с 18 января.