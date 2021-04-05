{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков заявил, что число желающих вакцинироваться от ковида в РФ растет быстрыми темпами

Представитель Кремля связывает это с информационной кампанией в СМИ и появлением личного примера граждан

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Число россиян, желающих вакцинироваться от коронавируса, растет достаточно быстрыми темпами, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На эту тему
Итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V". Главное
Итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V". Главное

"Действительно, достаточно быстрыми темпами растет количество желающих вакцинироваться", - сказал он, связав это с тем, что "интенсифицировалась информационная кампания в СМИ, [есть] личный пример граждан, постепенно больше становится информации". "И тем больше растет сознательность граждан, которые принимают решение застраховать себя и своих близких от тяжелого течения этой болезни", - сказал пресс-секретарь президента.

Говоря о росте производства препаратов для обеспечения спроса, Песков напомнил, что в марте на совещании у главы государства сообщалось, что объемы выпуска вакцин от коронавируса увеличиваются каждый месяц, позволяя удовлетворять потребности населения.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова также заявила, что число россиян, желающих привиться от коронавируса, резко увеличилось. Она отметила, что гражданам необходимо сделать это в преддверии весенне-летнего сезона, чтобы сохранить здоровье себе и своим близким.

В России зарегистрированы три вакцины: "Спутник V" от Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в стране с 18 января.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
СМИ: в Нигерии не менее 2 тыс. заключенных совершили побег из тюрьмы
По данным газеты The Nation, группа вооруженных бандитов атаковала учреждение
Читать полностью