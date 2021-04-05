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Стрельба в коттеджном поселке в Подмосковье

Росприроднадзор сообщил, что медведей из домашнего зоопарка в Вешках передадут в Калугу

По словам главы ведомства Светланы Радионовой, судьба остальных животных пока решается

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Фермерское хозяйство в Калуге готово приютить двух медведей из личного зоопарка Владимира Барданова, который ранее устроил стрельбу в поселке Вешки (Московская область). Остальным животным еще предстоит найти дом, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

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"Двум медведям мы нашли уже хозяев. Судьба остальных - енота, барсука и рептилий - будет решаться в дальнейшем", - сообщила она на онлайн-конференции в ТАСС.

По словам Радионовой, приютить медведей выразило желание фермерское хозяйство в Калуге. Росприроднадзор проверил условия для содержания животных там. Они соответствуют требованиям.

Глава Росприроднадзора отметила, что один медведь был куплен в 2010 году в Московском театре иллюзии, а второй - некой турецкой компанией по производству меха и кожи в 2014 году. "Как они завладели этим медведем, остается только гадать", - сказала Радионова.

30 марта 2021 года в поселке Вешки Московской области Владимир Барданов забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по силовикам при попытке проведения обыска. В ходе осмотра домовладения были обнаружены два медведя, два крокодила и енот, содержащиеся в вольерах и террариумах.

 
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РоссияКалужская областьРадионова, Светлана ГеннадьевнаСтрельба в коттеджном поселке в Подмосковье
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