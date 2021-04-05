Исследование: уровень загрязнения воздуха в Москве снизился до 50% во время карантина

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Объявленный весной прошлого года карантин привел к снижению вредных веществ в атмосфере Москвы до 50%. К таким выводам пришли ученые Института географии Российской академии наук (ИГ РАН) в ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале "Доклады РАН. Науки о Земле".

"Начавшийся год назад карантин из-за распространения COVID-19 способствовал сокращению количества автотранспорта на дорогах столицы. Как следствие - снижению уровня концентрации основных загрязняющих веществ в атмосфере в период ограничительных мер на 30-50%. При этом ученые обнаружили важную особенность - различие воздействия снижения экономической активности на содержание разных атмосферных загрязнителей вблизи автотрасс и в жилых кварталах города", - говорится в сообщении ИГ РАН.

По словам авторов работы, для больших городов автомобили - главный источник загрязнения воздуха, при этом почти 2/3 от всех выбросов принадлежат оксиду углерода (СО) - продукту неполного сгорания топлива, а его концентрация зависит от конфигурации дорожной сети, интенсивности движения и погодных условий.

"Искусственное и существенное сокращение автотранспортного потока во время локдауна позволило нам оценить влияние этого фактора на качество воздуха в Москве", - сказал один из авторов исследования, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, слова которого приводятся в сообщении.

Как отмечают ученые, начало карантина совпало с существенными изменениями погодных условий: падение атмосферного давления и усиление ветра способствовало выносу загрязняющих веществ из города и снижению их концентрации, что происходило одновременно со снижением выбросов из-за сокращения количества автомобилей. Согласно приводимым в статье данным, концентрация CO в период март - апрель 2020 года вблизи автомагистралей снижалась с 1,1 до 0,2-0,3 миллиграмм на кубический метр (мг/м3), а в жилых районах - с 0,75 до 0,15 мг/м3.

Авторы работы считают, что анализ изменений содержания атмосферных загрязняющих веществ в условиях резкого снижения экономической активности может способствовать усовершенствованию методов оценки вклада различных источников в загрязнение атмосферного воздуха и влияние уменьшения транспортных потоков на качество воздуха. Результаты исследования могут быть использованы для планирования "зеленого" развития городского хозяйства и экологического "оздоровления" промышленных предприятий.