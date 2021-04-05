Песков сообщил, что зарубежные контракты по вакцинам исполняются

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Исполнение зарубежных контрактов на поставку российских вакцин от коронавируса растянуто по времени с учетом возможностей производства и необходимости удовлетворения внутреннего спроса, однако все потребности будут удовлетворены. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Контракты [на поставку вакцин] подписываются с разными странами на разное количество [препаратов]. Как правило, все контракты растянуты по времени. Это не значит, что указанное в контрактах количество обеспечивается сиюминутно, и в ходе одной или нескольких поставок контракт закрывается. Они все растянуты по времени, причем предусмотрена такая дозировка поставок, чтобы производственные мощности справлялись", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о темпах поставок отечественной вакцины "Спутник V" для Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины).

Песков подчеркнул, что абсолютным приоритетом для российских производителей является удовлетворение внутреннего спроса. "Все страны важны, и наши братские страны, и в данном случае Республика Сербская для нас очень важна, это исторически для нас очень близкие люди, - сказал он. - Ни у кого не должно быть сомнения, что со временем мы удовлетворим все эти потребности".