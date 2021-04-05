Церемонию вручения премии ТЭФИ перенесли на осень

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Церемонию вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ перенесли с мая на конец октября - начало ноября. Об этом ТАСС сообщил председатель Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой.

"ТЭФИ будет проходить в конце октября - начале ноября, просто потому что мы не гарантируем, что сможем в мае или даже в июне устроить полноценный телевизионный праздник", - отметил собеседник ТАСС.

Он также указал, что обсуждаются и новые номинации. "Время такое все-таки форс-мажорное, мне кажется, что надо придумать что-то более энергичное. Вопрос на обсуждении. Я думаю, что через месяц-полтора мы это изложим", - сказал Швыдкой.

Ранее церемонии вручения премий ТЭФИ-2020, которая должна была состояться в октябре прошлого года, была перенесена на май 2021 года.