Синоптики предупредили о дождях и сильном ветре в регионах ПФО

ТАСС, 5 апреля. Ясную погоду, установившуюся в большинстве регионов Приволжского федерального округа (ПФО) в начале очередной рабочей недели, уже в среду сменят дожди и сильный ветер. Дневная температура воздуха будет в пределах 5-10 градусов тепла, а в Уфе и Оренбурге к выходным потеплеет до 15 градусов, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В понедельник и вторник характер погоды в Приволжском федеральном округе будет определяться областью повышенного атмосферного давления, гребнем антициклона, поэтому погода будет преимущественно с переменной облачностью без существенных осадков. Однако уже в ночь на среду с юга через Среднее Поволжье - Самару, Саранск, Ульяновск - пройдет небольшой циклонический вихрь, который принесет сюда облачную погоду и небольшие дожди. <…> В субботу и воскресенье [ожидается] облачная погода с небольшими дождями в большинстве регионов среднего Поволжья", - сказал он.

В течение всей недели, как уточнил Синенков, в регионах ПФО будет дуть ветер. При этом дожди в конце недели обойдут стороной Оренбургскую область и Башкирию. Так, в Уфе к выходным потеплеет до 15-16 градусов, будет солнечно, хотя по ночам местами температура опустится до нуля. В Оренбурге после плюс 3-6 градусов в начале недели потепление ожидается с четверга: в пятницу уже до плюс 12 градусов, а в субботу и воскресенье - плюс 13-15 градусов.

Всего около плюс 5-8 градусов прогнозируют на этой недели днем в Казани. Если со вторника по четверг обойдется без существенных осадков с переменной облачностью, то в конце недели будет пасмурно и дождливо. В утренние часы дождь местами может чередоваться с мокрым снегом. Едва теплее - около нуля ночью и до плюс 7-9 градусов днем - будет в Нижнем Новгороде, уточнил Синенков.

В Саратовской области, где дневная температура местами уже поднимается до плюс 7-12 градусов, из-за резкого наступления тепла накануне несколько домов оказались подтоплены, сообщает региональное ГУ МЧС.

Активное таяние снега в Пензе привело к нескольким десяткам подтоплений на территории города. В связи с этим ответственные службы переведены на круглосуточный режим работы, а в ЕДДС города по распоряжению мэра станут передавать всю информацию о "большой воде" из социальных сетей.

В Мордовии паводковые воды подтопили два низководных моста в двух районах - Ромодановском и Ковылкинском, в обоих случаях к населенным пунктам есть объездные пути, жизнеобеспечение не нарушено, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Мордовии, уточнив, что всего в республике 17 низководных мостов. В Кировской области также активно тает снег, вскрытие реки Вятки ожидается 20-25 апреля, в зоне подтопления могут оказаться около 180 домов, в которых проживают более 2,6 тыс. человек.