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День Победы - 2021

Ночные репетиции парада Победы пройдут в Москве 29 апреля и 4 мая

Генеральная репетиция парада состоится 7 мая

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 5 апреля. /ТАСС/. Ночные тренировки парада Победы в Москве пройдут 29 апреля и 4 мая, генеральная репетиция состоится 7 мая. Об этом журналистам сообщил военный комендант Москвы генерал-лейтенант Евгений Селезенев.

"На Красную площадь мы переместимся 29 апреля - будет первая ночная тренировка, 4 мая - вторая ночная тренировка, 7 мая - генеральная репетиция", - сказал Селезенев.

По его словам, перед этим механики-водители "пешим по-машинному отработают слаженность действий при выезде на Красную площадь".

Селезнев также рассказал, что на данный момент проблемных вопросов по подготовке нет, весь личный состав готов принять участи в военном параде.

Традиционно в дни репетиций движение перекрывается в центре Москвы и на ряде улиц по пути следования техники, задействованной в параде.

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