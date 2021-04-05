Глава Севастополя поручил проверить чиновников после инцидента с изъятием ребенка из семьи

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил разобраться в ситуации с изъятием ребенка из семьи, проверить работу чиновников и всех ответственных должностных лиц, оценить на сколько законно была проведена процедура.

Накануне он опубликовал на своей странице в Instagram сообщение о том, что у женщины из села Андреевка (входит в состав Севастополя) забрали внучку. Глава города узнал об этом, когда "соцсети в выходные захлестнули видеоролики об изъятии девочки из семьи и попытках бабушки вернуть ребенка". Развожаев заявил, что защиту семьи "берет на личный контроль, больше к ребенку никто не подойдет".

"Ребенка при дееспособной бабушке решили отправить в детдом зачем-то. Сделано это было в два часа ночи в четверг, три дня разворачивалась ситуация, потом попала в соцсети - а вся наша система ждала, чем это закончится. Кто у вас там занимается в Нахимовском районе с опекой? Надо провести проверку, он не на своем месте", - сказал Развожаев в понедельник на аппаратном заседании правительства, подчеркнув, что изъятие проводилось по акту полиции. При этом не были уведомлены ни уполномоченный по правам ребенка в Севастополе, ни органы опеки и попечительства городского уровня.

"Берите всю эту систему опеки, которая в департаменте образования, комиссию [по защите прав несовершеннолетних], смотрите - кто, как, что делает, смотрите лучшие практики, перестраивайте мне систему работы с детьми. Она должна быть адекватной, и там должны работать неравнодушные люди. У нас их много в Севастополе, в штабе "Мы вместе". Мне нужна работа и внимательное отношение к детям", - обратился Развожаев к профильному вице-губернатору Игорю Михееву.

В свою очередь детский омбудсмен Марина Песчанская пояснила ТАСС, что мать ребенка с конца марта в командировке, ребенок временно живет с бабушкой, но именно в ночь, когда произошел инцидент, девочка ночевала в соседнем доме у одноклассницы, чтобы утром вместе пойти в школу.

"Андреевка - небольшой поселок, и участковый заглянул, спросил где мама, а потом ночью полиция вернулась с органами опеки, забрали ребенка, привели к бабушке - сказали, что заберут теплые вещи и отправят ее в больницу. У бабушки, конечно, стресс, но в пятницу она уже нашла юриста, они звонили нам в аппарат, мы помогали собирать документы, чтобы девочку забрать. Мы их взяли под свою защиту. Всю ситуацию мы изложили в докладной записке губернатору, он сразу вмешался", - сказала Песчанская.