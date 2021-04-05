В регионах России снижается число детей, обучающихся в третью смену

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Количество детей, обучающихся в третью смену, снижается в подавляющем большинстве регионов России. Об этом говорится в сообщении секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания проектного комитета по нацпроекту "Образование".

"В 2020 году была проведена большая работа по созданию новых мест в школах, благодаря чему в подавляющем большинстве регионов страны уверенно снижается число детей, обучающихся в третью смену", - говорится в сообщении.

Также вице-премьер поручила Минпросвещения и Роспотребнадзору проверить организацию горячего питания в школах с трехсменным режимом обучения и доложить о полученных результатах.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что министерство рассчитывает к 2025 году ликвидировать третью смену в российских школах. По его словам, выплата федеральных грантов на строительство новых учебных заведений продлена до 2038 года.