В Минпросвещения заявили, что все регионы выделили средства на оздоровительную кампанию

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российские регионы предусмотрели в своих бюджетах средства на предстоящую летнюю оздоровительную кампанию для детей, сообщила в понедельник на пресс-конференции директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ Наталия Наумова.

"Февральский мониторинг наш показал, что более 35 тыс. организаций сегодня (школы, учреждения допобразования) планируют начать подготовку к летней оздоровительной кампании. Все регионы предусмотрели в своих бюджетах средства в этом году, чтобы такую кампанию осуществить", - сказала Наумова.

Ранее она заявляла, что на подготовку кампании планируется потратить около 43 млрд рублей. По информации Минпросвещения, кампания охватит почти 4 млн детей.

"Все зависит от готовности организации в том или ином регионе. <…> Сейчас в регионах начнут проходить их [Роспотребнадзора] межведомственные комиссии, когда такая же координация действий всех служб будет обеспечиваться на территории региона. Поэтому с точки зрения круглогодичных центров, санаториев, детских оздоровительных лагерей, понятно, что они работают круглогодично, они свою работу не останавливали, а вот те лагеря, которые являются сезонными, скорее всего, у них сейчас идет активная фаза подготовки", - заявила Наумова, отвечая на вопрос, можно ли сегодня покупать путевки или стоит подождать.

Наумова добавила, что в Минпросвещения РФ надеются, что эпидемическая ситуация в стране будет налаживаться, а летнюю кампанию все-таки получится провести на "допандеймийном" уровне.

В конце марта вышло постановление главного государственного санитарного врача РФ, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, разрешающее детям летом выехать на отдых в лагеря, находящиеся за пределами субъекта, где они проживают.