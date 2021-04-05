Россия заняла 12 место в мире по присутствию университетов в топ-500 глобальных рейтингов

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Россия заняла 12-е место в мире по присутствию в топ-500 глобальных рейтингов университетов. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания проектного комитета по нацпроекту "Образование".

"Минобрнауки России, в свою очередь, были подведены итоги реализации федеральных проектов в сфере высшего образования. Так, Россия обеспечила 12 место в мире по присутствию университетов в топ-500 глобальных рейтингов университетов", - говорится в сообщении.

Согласно нацпроекту "Образование", к 2024 году Россия должна войти в десятку стран - лидеров по присутствию вузов в топ-500 глобальных мировых рейтингов.