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Пандемия COVID-19

В Оренбургской области продлили запрет на работу ночных клубов и кальянных

Он будет действовать по 19 апреля

ОРЕНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, продлив по 19 апреля действие запрета на работу ночных клубов и кальянных. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

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"По 19 апреля продлен запрет на работу ночных клубов, объектов, оказывающих услуги по предоставлению кальянов для курения, продажу напитков на розлив в объектах розничной торговли", - сказано в распространенном сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в Оренбургской области по-прежнему рекомендовано гражданам старше 65 лет соблюдать самоизоляцию, если они не сделали прививку. Обязательной эта мера перестала быть 22 марта. Также в Оренбуржье сохраняется требование использовать маски и перчатки в общественных местах и транспорте.

В Оренбургской области, по данным Минздрава региона, официально зарегистрирован 40 431 случай коронавирусной инфекции, в том числе 84 - за прошедшие сутки. Выздоровели 36 909 пациентов, умерли 750 человек. В стационарах находятся 575 человек с COVID, уточняется в сообщении.

 
Теги
РоссияОренбургская областьПаслер, Денис ВладимировичПандемия COVID-19
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