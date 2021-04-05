Суд в Москве ужесточил условия надзора за лидером "Левого фронта" Удальцовым

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Симоновский районный суд Москвы ужесточил условия административного надзора за координатором "Левого фронта" Сергеем Удальцовым. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Симоновский районный суд частично удовлетворил административный иск полиции об ужесточении и продлении административного надзора за Удальцовым. Помимо запрета на посещение массовых акций, поднадзорный отныне обязан четыре раза в месяц отмечаться в отделе полиции по месту жительства. Суд продлил общий срок надзора до 26 апреля в связи с социальной опасностью Удальцова", - сообщили агентству.

Отдел полиции по району Нагатинский затон просил также обязать поднадзорного находиться дома с 22:00 до 06:00 и ввести ограничения на выезд из Москвы, но суд в удовлетворении этих требований отказал. Удальцов заявил журналистам, что обжалует решение суда, так как считает его незаконным и необоснованным.

Административный надзор был установлен в отношении Удальцова в октябре 2018 года сроком на три года. В декабре 2020 года полиция уже обращалась с аналогичным иском в суд, но тогда требования полицейских были отклонены.