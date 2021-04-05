Около 2,5 тыс. представителей КМНС подали заявки на включение их в единый реестр

ТАСС, 5 апреля. Порядка 2,5 тыс. заявлений подано представителями коренных малочисленных народов Севера (КМНС) со всей России для формирования единого списка. Большинство заявлений поступило от жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщил журналистам начальник управления государственной политики в сфере межнациональных отношений Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Тимур Цыбиков на II Форуме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Салехарде.

В конце сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании единого списка граждан, относящихся к коренным малочисленным народам. Сам список должен быть готов к 2022 году. Планируется, что он упростит гражданам оформление положенных им льгот.

"Сегодня в 28 субъектах РФ, где по факту проживают коренные малочисленные народы, работа уже начата. Важно сказать, что Ямало-Ненецкий автономный округ был выбран пилотной площадкой для организации процесса подачи заявления через многофункциональные центры (МФЦ). Всего сегодня у нас по стране принято порядка 2,5 тыс. заявлений, и больше половины этих заявлений поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа", - сказал он.

По словам Цыбикова, в других регионах страны также будет налажена процедура подачи заявлений через МФЦ. "Важно, чтобы в список попали люди, в первую очередь, которые ведут традиционный образ жизни, которые являются получателями тех или иных мер государственной поддержки", - уточнил он.

О едином реестре

Список будет вестись ФАДН в электронной форме. Для включения в список гражданам нужно будет предоставить в ФАДН бумажное или электронное заявление и один из документов, подтверждающих принадлежность к малочисленному народу.

Сейчас в России 47 коренных малочисленных народов - всего более 300 тыс. человек. В основном они живут на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, обладают особым статусом и рядом преференций со стороны государства. На Ямале проживают более 48 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера, более 18 тысяч человек ведут традиционный образ жизни.