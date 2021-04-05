Услугами медицинского туризма Самарской области воспользовались более 27 тыс. иностранцев

САМАРА, 5 апреля. /ТАСС/. Медицинский кластер Самарской области за 2020 год привлек более 27 тыс. жителей других стран, которые потратили на медицинские услуги около 120 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"За 2020 год медицинская помощь в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области оказана 27 069 иностранным гражданам на сумму 118,99 млн. рублей, в том числе: в амбулаторных условиях - 24 213 человек на сумму более 25,5 млн. рублей, в стационарных условиях - 2 856 человек на сумму около 93,5 млн. рублей", - сообщили в министерстве.

Чаще всего за медицинской помощью в регион приезжали жители Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении и Азербайджана. Среди наиболее прибыльных для области направлений оказались гематология, по которой средний чек составил 158,4 тыс. рублей, затем следует онкология (114,8 тыс. рублей), а также неонатология - медицинская отрасль, изучающая развитие новорожденных (78,2 тыс. рублей).

Инфраструктура и развитие медкластера

Жители других регионов России и иностранцы могут воспользоваться медицинскими услугами в 118 медицинских организациях, входящих в медкластер Самарской области. На их площадке работают более 11 тыс. врачей и 23 тыс. специалистов со среднем медицинским образованием.

При этом высокотехнологичная помощь доступна в 20 организациях различной формы собственности, отметили в региональном Минздраве. "К наиболее востребованным профилям относят сердечно-сосудистую хирургию, онкологию, травматологию и ортопедию, офтальмологию, акушерство и гинекологию и педиатрию", - рассказали в профильном министерстве. Кластер обеспечен современным медицинским оборудованием для диагностики заболевания и контроля лечения, используются также телемедицинские технологии, благодаря которым обеспечивается оперативная связь с медицинскими организациями Самарской области, Москвы и Санкт-Петербурга для проведения в том числе экстренных консультаций и консилиумов врачей, отметили в Минздраве.

Сейчас в регионе запущен проект "Комплексное развитие платных медицинских услуг государственных учреждений здравоохранения Самарской области", по которому на территории Узбекистана было открыто представительство "Регионального центра помощи мигрантам" (РЦПМ). На согласовании также находятся договора о сотрудничестве между центром и агентствами медицинского туризма Казахстана. Участники будут согласовывать условия взаимодействия с иностранными пациентами - для них будут сформированы комплексные программы по реабилитации, в частности, после коронавируса, а также разработаны прейскуранты, сервисные стандарты обслуживания иностранцев. На заключительном этапе планируется создать контакт-центр и программы обмена информацией о пациентах и их учета во всех медицинских учреждениях.

Сейчас в тестовом режиме такая программа устанавливается в одной из самарских поликлиник.