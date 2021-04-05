Суд в Петербурге оштрафовал журналистку "Русской планеты", задержанную на акции 23 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Мировой суд в Санкт-Петербурге назначил штраф в 4 тыс. рублей журналисту издания "Русская планета" Анастасии Красильниковой, которую задержали во время несогласованной акции 23 января. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Мировой судья судебного участка номер 1 назначил штраф в 4 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Красильникову признали совершившей нарушение по статье 8.6.1 Закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях ("Нарушение требований нормативных правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга").

Как сообщил ТАСС адвокат Сергей Локтев, на суде журналист представила свою пресс-карту и редакционное задание, пояснив, что находилась на акции для написания материала. Суд, по словам Локтева, приобщил документы к материалам дела, однако назначил штраф. Адвокат также отметил, что будет обжаловать решение в вышестоящем суде.

Несогласованные акции прошли в Петербурге, Москве и других городах России в конце января и начале февраля. В ходе акций были задержаны десятки их участников, а также были случаи задержания журналистов. В Петербургском отделении Союза журналистов России после этого ТАСС сообщали, что попросили региональный главк МВД провести проверку задержаний.